حكم قضائي يوقف بدل السكن عن موظفين في «الصحة»

الدمام(صدى):

قرّرت المحكمة العمالية في الدمام، نقض حكمًا سابقًا صدر عام 1436هـ ويقضي بصرف بدل سكن لنحو 100 من موظفي التشغيل الذاتي بمجمع الأمل بالدمام.

وأوضحت المحكمة العمالية، أن الموظفين الذين صرف لهم البدل لا يستحقونه، وأن القاضي أخطأ بإصدار الحكم السابق، وفقًا لصحيفة «مكة».

وأكدت مصادر أن المحكمة قررت بأن «من يستحق صرف بدل السكن هم الأطباء فقط، ومن ذكر في عقده استحقاق بدل السكن وحدد المبلغ بدقة وعددهم 9 موظفين فقط، وسيستمر صرف بدل السكن لهم».

وأشارت المصادر، إلى أن الموظفين المتضررين (80موظفًا) سيتم إيقاف صرف بدل السكن لهم بدءًا من فبراير المقبل، وسيتم خصم 25% من رواتبهم لاسترجاع مبالغ البدل التي صُرقت لهم من قبل.

من جانبهم، رفع الموظفون المتضررون التماسًا إلى المحكمة العمالية مدعومًا بحكم بصرف بدل السكن صدر من المحكمة العمالية بالرياض في محرم الماضي لأحد الممارسين الصحيين على بند التشغيل الذاتي، مع أن عقده لم يحدد فيه مبلغ بدل السكن المستحق.