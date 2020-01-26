أطباء الصين يرتدون حفاضات البالغين لقضاء حاجتهم أثناء علاجهم مرضى «كورونا»

بكين(صدى):

بالتزامن مع انتشار وباء كورونا في الصين، انتشرت عددًا من الصور التي تكشف عن المعاناة التي يعيشها الأطباء في الموطن الذي نشأ فيه الفيروس وهو مدينة ووهان وسط الدولة الآسيوية.

وأوضحت صور ومقاطع فيديو، الذعر الموجود داخل مستشفيات المدينة المزدحمة بالمرضى والموظفين والأطباء، وكذلك ارتدائهم حفاضات البالغين، لعدم وجود وقتا للذهاب إلى المرحاض.

وترتدي الممرضات والطاقم الطبي بدلات واقية هشة، وحفاضات للبالغين، إذ قال أحد الأطباء: « نعلم أن البدلة الواقية التي نرتديها، يمكن أن تكون آخر بدلة لدينا، ولا يمكننا تحمل إهدار أي شيء».

يذكر أن عدد الوفيات قد ارتفع إلى56 شخصا وأصيب أكثر من 1975 شخص على مستوى العالم بالفيروس.