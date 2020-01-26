الاتفاق يُدعم هجومه باللاعب عبدالله آل سالم

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الأحد، عن تعاقدها مع المهاجم عبدالله آل سالم لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان رسمي، أن العقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع جرت في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر بأن آل سالم 27 سنة بدأ احترافه في نادي الخليج عام 2011 ثم انتقل إلى نادي الاتفاق بنظام الإعارة عام 2012 وسجل تجربة مميزة مع الفريق الأولمبي ثم عاد للخليج وقاده للصعود إلى الممتاز في عام 2014 ثم انتقل للفيحاء عام 2017 قبل أن تكون محطته الأخيرة بنادي النصر في عام 2019، كما مثل آل سالم منتخبنا الوطني في درجاته الثلاث الناشئين والشباب والأولمبي.

وأعرب عبد الله آل سالم عن سعادته الغامرة بالعودة مجدداً إلى نادي الاتفاق حيث كان ثاني محطاته الاحترافية مشيراً بأنه سيسعى بكل ما يملك لدعم خلال فترة احترافه والتي ستمتد حتى 2023 وإسعاد جماهير النواخذة.

وقال :«أشكر إدارة نادي الاتفاق والجهاز الفني على الثقة وبإذن الله سأعمل على أن أكون على مستوى تطلعات الاتفاقيين»، مضيفًا: «بالتأكيد لدي أهداف خلال مرحلتي الاحترافية الجديدة ومنها التألق مع الاتفاق لتحقيق حلم الدفاع عن منتخب بلادي».

وبشأن جاهزيته صرّح بأنه:«خلال الفترة الماضية لم أتوقف بل كنت أتدرب عبر الأندية الصحية من خلال برنامج خاص للمحافظة على لياقتي البدنية، وما احتاجه خلال الفترة المقبلة هو الانسجام مع المجموعة».