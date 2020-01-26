بالفيديو.. ممرضة صينية تثير الذعر برسالة مرعبة: «كورونا شرس والصين تكذب»

بكين(صدى):

نشرت ممرضة صينية فيديو لها؛ لكي توضح حقيقة انتشار فيروس كورونا بشكل مرعب بعد تعتيم إعلامي في الصين على الوضع الحقيقي.

وقالت الممرضة في فيديو نشرته”ديلي ميل” :إن انتشار الفيروس في تصاعد مخيف و بلغت الإصابة به في الصين ٩٠ ألف حتى الآن و ليس كما تزعم الحكومة أنه فقط أصاب ١٩٧٠ مواطن فقط و قتل ٥٦.

وأضافت الممرضة: أحدثكم من منشأ الفايروس، مدينة ووهان، الإصابات في تزايد أصيب ٩٠ ألف مواطن حتى الآن ولازالت المشفى تستقبل حالات، لا يهمني تصريحات الحكومة سأوافيكم بالتطورات أولاً بأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نهيب بالجميع أن يلزموا منازلهم، لا تأكلون من الخارج، لا تحتفلوا برأس السنة الصينية، كونوا أصحاء قدر الإمكان لتحتفلوا مع ذويكم العام القادم، و نستغيث بدول العالم، الفيروس شرس، أرسلوا إلينا الماسكات و النظارات الزجاجية و السترات الواقية، نحن بحاجة إليها مصادرنا تكاد تنفذ.