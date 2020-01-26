الليمون والكركم علاج فعال لبثور الشفاه

أميرة خالد(صدى):

تعتبر البثور التى تبرز على الشفاه من المشكلات التى تواجه البعض خصوصا فى فصل الشتاء.

ويمكن معالجة البثور فى المنزل باستخدام أشياء بسيطة منها وضع عصير الليمون أو عسل، كما يمكن الاستعانة بالطماطم، والتى أثبتت الدراسات أنه حمض الساليسيليك الموجود بها يقضى على البكتريا مما يجعلها علاج مناسب لحب الشباب وأى بثور تظهر على الوجه.

وبجانب ذلك، يمكن للفرد أن يستعين بالكركم فى علاج البثور، وذلك من خلال إضافة مياه على مسحوق الكركم ثم تركه على موضع البثور لعدة دقائق ثم شطفها بالماء الدافئ على أن يتم تكرار هذا الأمر مرتان كل يوم.