بالفيديو.. لاعبو اتليتيكو مدريد يتفاعلون مع فرقة سعودية شعبية تعزف «بيلا تشاو»

ماجد محمد(صدى):

تفاعل حماسي مثير للاعبي اتليتيكو مدريد مع فرقة سعودية تعزف “بيلا تشاو”

وثق مقطع فيديو تفاعل حماسي متناغم للاعبي أتليتيكو مدريد مع فرقة سعودية شعبية علي عزف الأغنية الإسبانية الشهيرة ” بيلا تشاو” .

وأظهر المقطع العازف السعودي على آلة العود يتوسط اللاعبين الذين شاركوه العزف والغناء بحماس شديد.

الجدير بالذكر أن هذه الإحتفالية ضمن اليوم الترفيهي المفتوح لبطولة كأس الناشئين التي ينظمها معهد اعداد القادة بالرياض.