الإجراءات المتبعة عند تأخر وصول العمالة المنزلية بسبب مكتب الاستقدام

حمود العنزي(صدى):

أوضح حساب «مساند» لخدمات العمالة المنزلية، الإجراء المتبع حال تأخر مكتب الاستقدام عن الموعد المقرر لوصول العمالة المتفق عليها.

وأفاد بأن في حالة التأخر من قبل المكتب أو الشركة، فيجب على المستفيد الرجوع إلى عقد خدمات التوسط معه، وفي حال مخالفته يرجى رفع بلاغ لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين قال فيه: «إذا قدمت طلب خادمة وتم كل شي وتأخر المكتب عليك بموعد وصولها عن الـ 90 يوم ماذا يحق للعميل ؟ ».

في سياق آخر، كانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت أنه «يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة»، وذلك في ردها على استفسارات المواطنين.