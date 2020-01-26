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مسؤولية صاحب الجوال المستعمل حال استخدامه في جريمه قبل الشراء

مسؤولية صاحب الجوال المستعمل حال استخدامه في جريمه قبل الشراء
عادل الحربي(صدى):

يعد شراء الجوالات المستعملة شائعا في الأسواق إلا أنه قد يكون مستعمل في جريمة ما ؛ مما يعرض المشتري الجديد للمساءلة النظامية.

واستقر القضاء في المملكة على مسؤولية صاحب الجوال المستعمل حال استخدامه في جريمة ” مالم يقدم معلومات عن البائع ” بسبب التفريط.

وعليه يجب على مشتري الجوالات المستعملة الحصول على فاتورة شراء من البائع او على الأقل معرفة هويته ورقم لوحة سيارته والمعلومات الأولية عنه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 10 ساعات

لازم ياخذ معلوماته

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