سامبا كابيتال توفر تمويلا شخصيا يصل إلى 100 ألف
أعلن بنك سامبا كابيتال، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة؛ لتوفير تمويل شخصي للأفراد.
وقال سامبا كابيتال عبر «تويتر» في تغريدة له: «لأن نجاحهم هو نجاحك، احصل على تمويل شخصي يصل الى 100,000 ريال سعودي و برسوم إدارية فقط».
وأوضح البنك أنه للحصول على المزيد من المعلومات يرجى الدخول هنــــــا .
alfahd42[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 10 ساعات
هل هو عبارة عن تمويل اسهم وغيره ام مال كاش مباشر
تعليق[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 9 ساعات
كاش ضرب بالنار ربا مايحتاج