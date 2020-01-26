سامبا كابيتال توفر تمويلا شخصيا يصل إلى 100 ألف

الرياض(صدى):

أعلن بنك سامبا كابيتال، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة؛ لتوفير تمويل شخصي للأفراد.

وقال سامبا كابيتال عبر «تويتر» في تغريدة له: «لأن نجاحهم هو نجاحك، احصل على تمويل شخصي يصل الى 100,000 ريال سعودي و برسوم إدارية فقط».

وأوضح البنك أنه للحصول على المزيد من المعلومات يرجى الدخول هنــــــا .