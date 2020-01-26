أفضل تمارين لتجديد نشاط طفلك بسهولة داخل المنزل

أميرة خالد(صدى):

ترغب كل الأمهات بالحفاظ على أطفالهن وإكسابهم مهارات وسلوكيات مفيدة لحياتهم.

ومن الأمور المحبب معرفتها والاهتمام بها تلك التى تتعلق بكيفية الحفاظ على الصحة، وتعد التمارين الرياضية مفيدة فى هذا الشأن.

وهناك عدة تمارين بسيطة يمكن للأم أن تمارسها مع أطفالها داخل المنزل نستعرض أبرزها كالتالى:

– وجهى طفلك بحيث يكون الجزع مشدود مع فتح الساقين واتساع الكتفين.

– أجعليه يفقز لأعلى مع فتح الساقين وتحريك الذراعين لأعلى وأسفل.

– يكرر الطفل هذا التمرين من 10 إلى 15 عدة على 3 مجموعات.

– يراعى أخذ استراحة 30 ثانية بين كل مجموعة.

وهناك تمرين أخر يمكن لطفلك أن يمارسه بسهولة، وذلك بجعله يركض في المكان مع رفع الركبة لأعلى قدر المستطاع مع ثني الذراعين بزاوية 90 درجة.

وينصح بممارسة هذا التمرين لمدة 30 ثانية على 3 مجموعات، مع أخذ فترة راحة مدتها 30 ثانية بين كل مجموعة.