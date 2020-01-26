أمير تبوك يواسي الممثل والمخرج المسرحي خالد الحربي في وفاة حرمه

محمود البلوي(صدى):

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك,الممثل والمخرج المسرحي خالد بن حسين الحربي في وفاة حرمه رحمها الله .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للحربي وكافة أسرتهم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب الحربي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.