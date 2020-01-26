غباء الإعلام القطري يحرج حمد بن خليفة بعد تسريب صورة حديثة له

ماجد القزيز(صدى):

لجأ الإعلام القطري إلى حيلة غبية للرد على تساؤلات الشعب القطري حول سبب عدم قدرة حمد بن خليفة على مغادرة منزله.

وسرب الإعلام القطري صورة لحمد بن خليفة في الصحراء؛ حيث زعموا أنها صورة حديثة له.

واكتشف المغردون أن الصورة تم تعديلها على برنامج “فوتوشوب”؛ حيث لا آثار للخطوات على الرمال، والملابس لا تتناسب مع الأجواء الشتوية.