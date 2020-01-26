غباء الإعلام القطري يحرج حمد بن خليفة بعد تسريب صورة حديثة له
لجأ الإعلام القطري إلى حيلة غبية للرد على تساؤلات الشعب القطري حول سبب عدم قدرة حمد بن خليفة على مغادرة منزله.
وسرب الإعلام القطري صورة لحمد بن خليفة في الصحراء؛ حيث زعموا أنها صورة حديثة له.
واكتشف المغردون أن الصورة تم تعديلها على برنامج “فوتوشوب”؛ حيث لا آثار للخطوات على الرمال، والملابس لا تتناسب مع الأجواء الشتوية.
سلطان[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 8 ساعات
مساكين في غيهم يعمهون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههههههههه ,,
.. بهاالبرد يابرودة افكاركم ..
زاير[ عدد التعليقات: 2617 ] نشر منذ 3 ساعات
دراكولا هع هع هع .