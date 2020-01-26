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663 عملية إزالة الحصوات بمستشفى حفرالباطن المركزي لعام 2019

663 عملية إزالة الحصوات بمستشفى حفرالباطن المركزي لعام 2019
بدر الحارثي(صدى):

نجح الفريق الطبي بمستشفى حفرالباطن المركزي من إجراء 663 عملية لإزالة حصوات (الكلى ، والمثانة، والحالب، والمرارة ) لعام 2019 حيث يخضع المرضى للفحوصات والتحاليل والإجراءات التشخيصية.

‫وبعد ذلك يتم تحديد حجم (الحصوات وعددها )بالأشعة ليحدد الفريق الطبي الإجراء المناسب لتفتيت الحصوات .

وقبل مغادرة المرضى يقوم الطاقم الصحي بتوعيتهم وتثقيفهم عن المسببات والوقاية منها عن طريق تغيير أنماط الحياة والإكثار من شرب المياه والسوائل.بالإضافة إلى أتباع نظام غذائي ‬صحي


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