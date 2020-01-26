بالفيديو.. عراقية تصرخ من ظلم مليشيات إيران: «اقتلوني أنا وبناتي»
ظهرت سيدة عراقية في فيديو تستغيث من ظلم المليشيات الإيرانية في العراق، لافتة إلى أنهم يقتلونهم دون رحمة.
وصرخت المرأة في الفيديو باكية؛ حيث طالبت المليشيات بأن تقتلها هي وبناتها؛ لأنه لا يوجد أحد يرعاهم سواها.
ويبدو أن المرأة تواجه تهديد من قبل المليشيات الإيرانية التي تقتل النساء والأطفال في العراق دون مراعاة لشيم الجاهلية أو مرؤة العروبة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32925 ] نشر منذ 13 دقيقة
العراقيين يحتاجون الى السلاح نساء و رجال لقتل هؤلاء الخونه عملاء ايران فعندما يبدؤن في اقتناصهم واحدا تلو الاخر سيهرب البقيه الى ايران خوقا من الموت
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 10 دقائق
العراقيين الشيعة صحيوا متأخرين في اكتشاف حقيقة التشيع واستموات إيران من أجل نشره في العالم
ماهو التشيع..بختصار حركة سياسية بدأت منذ القرن الرابع الهجري. وليس له علاقة بالدين بالرغم انه لبس عباءة حب آل البيت المزعومة.
هذا الحركة السياسية..هدفها السعي لوصول أصحاب العمائم السود الذي يطلقون على أنفسهم ساده وهم فرس مجوس لحكم بدايه بلاد الحرمين الشريفين الثقل الديني في العالم الإسلامي
ومن ثمة الدول العربية ونجحوا في العراق ولبنان واليمن
حسن نصرالله الحوثي
اخلص لإيران من غالبيه شعوب إيران أنفسهم.