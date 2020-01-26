بالفيديو.. عراقية تصرخ من ظلم مليشيات إيران: «اقتلوني أنا وبناتي»

بغداد(صدى):

ظهرت سيدة عراقية في فيديو تستغيث من ظلم المليشيات الإيرانية في العراق، لافتة إلى أنهم يقتلونهم دون رحمة.

وصرخت المرأة في الفيديو باكية؛ حيث طالبت المليشيات بأن تقتلها هي وبناتها؛ لأنه لا يوجد أحد يرعاهم سواها.

ويبدو أن المرأة تواجه تهديد من قبل المليشيات الإيرانية التي تقتل النساء والأطفال في العراق دون مراعاة لشيم الجاهلية أو مرؤة العروبة.