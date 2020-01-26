155 وظيفة متوفرة للجنسين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض عن توفر (155) وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص .

وجاءت التفاصيل حسبما أعلنت عنها الغرفة كالتالي:

التاريخ: 2020/01/27

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة العيسى للتبريد والتكييف

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

تفاصيل الوظائف من هنا

التاريخ: 2020/01/26

التوقيت: من 11:00 إلى 2:00

اسم المنشأة: مؤسسة زيوف للمقاولات

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

تفاصيل الوظائف من هنا

التاريخ: 2020/01/27

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة أسمنت اليمامة

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

تفاصيل الوظائف من هنا

التاريخ: 2020/01/28

التوقيت: من 10:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: حلويات الدبلوماسي

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

تفاصيل الوظائف من هنا

التاريخ: 2020/01/28

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

تفاصيل الوظائف من هنا

التاريخ: 2020/01/29

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة العليان للخدمات الغذائية

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

تفاصيل الوظائف من هنا

التاريخ: 2020/01/29

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة العليان للخدمات الغذائية

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

تفاصيل الوظائف من هنا

التاريخ: 2020/01/30

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: نخبة العود

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

تفاصيل الوظائف من هنا