«تداول» تعلن بدأ التقديم علي برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة السوق المالية باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين والذي يهدف للتأهيل علي العمل بمجال الأوراق المالية.

وأفادت ” تداول ” ان التقديم للحاصلين علي البكالوريوس او الماجيستير او الدبلوم العالي في تخصصات ” المالية والقانون والمحاسبة والإدارة.

ويعمل البرنامج علي ” التأهيل علي رأس العمل وتوفير الشهادات المهنية وتنمية المهارات الوظيفية والاطلاع علي اللوائح والأنظمة لسوق المال.

وحول موعد التقديم ‘اكدت الهيئة انه متاح من اليوم الموافق 16 يناير 2020 وحتي 8 فبراير وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .