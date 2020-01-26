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«تداول» تعلن بدأ التقديم علي برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

«تداول» تعلن بدأ التقديم علي برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة السوق المالية باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين والذي يهدف للتأهيل علي العمل بمجال الأوراق المالية.

وأفادت ” تداول ” ان التقديم للحاصلين علي البكالوريوس او الماجيستير او الدبلوم العالي في تخصصات ” المالية والقانون والمحاسبة والإدارة.

ويعمل البرنامج علي ” التأهيل علي رأس العمل وتوفير الشهادات المهنية وتنمية المهارات الوظيفية والاطلاع علي اللوائح والأنظمة لسوق المال.

وحول موعد التقديم ‘اكدت الهيئة انه متاح من اليوم الموافق 16 يناير 2020 وحتي 8 فبراير وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .


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