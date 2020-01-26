«تداول» تعلن بدأ التقديم علي برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
فتحت هيئة السوق المالية باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين والذي يهدف للتأهيل علي العمل بمجال الأوراق المالية.
وأفادت ” تداول ” ان التقديم للحاصلين علي البكالوريوس او الماجيستير او الدبلوم العالي في تخصصات ” المالية والقانون والمحاسبة والإدارة.
ويعمل البرنامج علي ” التأهيل علي رأس العمل وتوفير الشهادات المهنية وتنمية المهارات الوظيفية والاطلاع علي اللوائح والأنظمة لسوق المال.
وحول موعد التقديم ‘اكدت الهيئة انه متاح من اليوم الموافق 16 يناير 2020 وحتي 8 فبراير وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .
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