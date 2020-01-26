زوج يسمح لرجل بمعاشرة زوجته وهو في المنزل ويقتله بغرض السرقة

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على رجل وزوجته في قضية مقتل أخر يعمل بائع فاكهة.

وقالت الزوجة المتهمة في التحقيقات عن الضحية: “كان في بيني وبين المجني عليه علاقة غير شرعية، كان بيجي ليا البيت بيعاشرني وجوزي بيكون في البيت.. كل مرة كان بييجي يدفع 1000 جنيه في الليلة الواحدة”.

وتابعت :”أنا اتعرفت على المجني عليه من 6 شهور في ملاهي ليلي بشارع الهرم، وكان كل مرة يجي ليا يدفع فلوس كتير.. جوزي طمع فيه قال ليا مش معنا فلوس، اتفقت معاه على سرقته بس”.

وأضافت: “يوم الجريمة اتصلت بيه وقلت له تعالى بحجة إقامة علاقة مقابل 3 آلاف جنيه، ولما وصل طلبت أنزل أشتري حاجات من الماركت وأطلع له.. نزلت ومفيش 10 دقايق طلعت تاني لقيت جوزي خلص عليه، جوزي قال لي هنسرقه بس.. طلعت لقيته قتله.. انا ماقتلتوش.. كان في بينا علاقة بس”.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمة وزوجها؛ حيث تم تجديد حبسهما 15 يوما.