روافد النصبة الخيرية توزع الدفعة الثانية من كسوة الشتاء على مستفيديها

بدر الحارثي(صدى):

قامت جمعية النصبة الخيرية روافد بتوزيع الدفعة الثانية من كسوة الشتاء على مستفيديها في قرية النصبة والقرص والحرة وهي عبارة عن ٣٠٠ ثوب شتوي مقدم من شركة ” الدفة ” للملابس الجاهزة ، وذلك تزامناً مع موجة البرد الحالية كما تم توزيع ٨٠ سلة غذائية على مستفيدي النصبه .

من جهته تقدم رئيس جمعية النصبة الخيرية ” روافد ” الشيخ سالم صويلح الفايدي بالشكر الجزيل لكل من شركة ثوب الدفة ومجموعة الثنيان التجارية على ماقدموه من دعم إجتماعي فاعل سائلين الله جل في علاه أن يحفظ علينا ديننا وأمن بلادنا ..