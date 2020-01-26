سامسونج تطور طريقة لتسريع تبادل الملفات بين هواتف جالاكسي

عادل الحربي(صدى):

تواصل شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس جهوها حاليا لتطوير خاصية جديدة تستهدف تسريع تبادل الملفات بين هواتف جالاكسى، وذلك على غرار ما فعلته شركة “آبل” في هواتف آيفون.

وتمنح الخاصية الجديدة، والمعروفةباسم “كويك شير” نقل ملفات يصل حجمها إلى 1 جيجابايت وذلك من خلال تخزينها مؤقتا على خدمة “سامسونج كلاود” للحوسبة السحابية.

ومن المتوقع أن تكون الخاصية الجديدة مدعومة فقط من الهاتف الذكي جالاكسي إس 20 المقرر إطلاقه فبراير المقبل.