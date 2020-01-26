بلدية خميس مشيط تضبط 73 محلا تجاريا مخالفا

أبها(صدى):

ضبطت بلدية محافظة خميس مشيط 73 محلاً تجارياً مخالفاً خلال جولات ميدانية نفذتها فرق الرقابة البلدية الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني أن الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية شملت 164 منشأة صحية ومهنية، مشيراً إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف 2725 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر وحوالي 17 لتراً من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، مؤكداً أنه اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

يذكر أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر, إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.