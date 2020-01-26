مدير شرطة تبوك يقلد عددا من الضباط رتبهم

محمد السعران(صدى):

قلد نائب مدير شرطة منطقة تبوك العميد/ عبدالرحمن بن محمد الطريمان بمكتبة عدد من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة ( ملازم اول ) حيث شملت الترقية كلاً من الضباط التالية أسمائهم :

ملازم اول / عبدالعزيز بن عويد الحبيشي

ملازم اول / أحمد بن رشيد الكبيدي

ملازم اول / أحمد بن عودة البلوي

ملازم اول / مرزوق بن سرور الحربي

ملازم اول / فارس بن عبدالوهاب الحربي

ملازم اول / صالح بن داحم الزبالي

ملازم اول / نجم بن عبدالله السناني

ملازم اول / خالد بن فالح الجهني

ملازم اول / اركان بن غازي شتيوي

ملازم اول / خالد بن سعيد الزهراني

ملازم اول / يحي بن فيصل العبدلي

ملازم اول /علي بن لاحق عسيري

ملازم اول / نواف بن سليمان الحويطي

وقــدهــنـأهــم سـعـادتـه بـهـذه الثـقـة الـغـالـيـة متـمـنـيـاً لـهـم مـزيـدا مــن التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبرالضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهـم لبذل المزيد من العطاء .

صرح بذلك المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد/ خالد بن أحمد الغبان