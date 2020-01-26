لأول مرة.. فتاة سعودية تحصل على جائزة أفضل «مدرب سياحي»
نجحت مواطنة شابة في التفوق علي بني جلدتها من الرجال والحصول علي جائزة أفضل مدرب سياحي لأول مرة في المملكة.
وكشفت الفتاة سارة قاسم في لقاء معها علي قناة روتانا خليجية عن التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والترفيه في المملكة والذي انعكس علي توفير فرص وظيفية للمرأة وتمكينها من تحقيق طموحها في المجال الواعد.
وروت بعض معاناتها في بداية عملها قبل 12 عام إذ كانت تخفي عن عائلتها عملها كموظفة حجوزات كما كانت فرص التديب متاحة اكثر للرجال لكنها تغلبت علي أية مصاعب وحولت حلمها إلي حقيقة خاصة بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت السياحة والمرأة في خريطتها المثمرة.
كما بينت انها تدرس الدكتوراه في السياحة بجامعة هونج كونج مشيرة الي سعادتها بإستحداث اقسام للسياحة في جامعات ام القري والملك عبد العزيز والملك يعود فضلا عن الاستعانة بخبراء في السياحة من سويسرا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32925 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق
ابو عمر[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 55 دقيقة
تستاهل ……………
لكن . اليوم مباراة المنتخب السعودي الأخضر
وانتم لاحس ولاخبر …..
معقوله لهذه الدرجه؟؟!!!
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 41 دقيقة
إقتصاد دول قائم على السياحة
وتطورها أفضل منتجة للنفط..تركيا مصر المغرب
أفضل من إيران العراق دول كبرى في إنتاج النفط لكن الطائفية العفنه حرقته
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 37 دقيقة
السعودية ببركة رب الحرمين الشريفين واستتباب الأمن الداخلي والاستقرار السياسي
جمعت بين البترول والغاز والحج والعمرة والآن السياحة.
موتوا بغيضكم يا أعداء السعودية.
نار تأكل حطبعا
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45389 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب