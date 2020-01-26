لأول مرة.. فتاة سعودية تحصل على جائزة أفضل «مدرب سياحي»

علي القحطاني(صدى):

نجحت مواطنة شابة في التفوق علي بني جلدتها من الرجال والحصول علي جائزة أفضل مدرب سياحي لأول مرة في المملكة.

وكشفت الفتاة سارة قاسم في لقاء معها علي قناة روتانا خليجية عن التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والترفيه في المملكة والذي انعكس علي توفير فرص وظيفية للمرأة وتمكينها من تحقيق طموحها في المجال الواعد.

وروت بعض معاناتها في بداية عملها قبل 12 عام إذ كانت تخفي عن عائلتها عملها كموظفة حجوزات كما كانت فرص التديب متاحة اكثر للرجال لكنها تغلبت علي أية مصاعب وحولت حلمها إلي حقيقة خاصة بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت السياحة والمرأة في خريطتها المثمرة.

كما بينت انها تدرس الدكتوراه في السياحة بجامعة هونج كونج مشيرة الي سعادتها بإستحداث اقسام للسياحة في جامعات ام القري والملك عبد العزيز والملك يعود فضلا عن الاستعانة بخبراء في السياحة من سويسرا.