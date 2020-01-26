بلدية طريف تدعو أصحاب السيارات المعطلة مراجعة البلدية

سلطان الهوير(صدى):

تعلن بلدية محافظة طريف لأصحاب السيارات والهياكل المتعطلة التي كانت متواجدة في شوارع المنطقة الصناعية وبعض الشوارع العامة والساحات والتي تم حجزها من قبل البلدية فعلى أصحاب تلك السيارات مراجعة البلدية

إدارة الخدمات قسم الحركة والصيانة من أجل دفع الغرامات المترتبة عليهم علماً ان المادة رقم 5/22من لائحة الجزاءات والغرامات والتي تنص على سحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبها وبيعها لمصلحة البلدية وعند عدم المراجعة خلال 15 يوم من تاريخه سوف يتم بيعها في المزاد العلني.

لذا نأمل منكم سرعة مراجعة البلدية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك ومدة نهاية الإعلان انتهاء دوام يوم الخميس الموافق 12/6/1441هـ