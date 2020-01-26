الرخيص يكشف عن آخر تطورات الموجة القطبية الثلجية التي كانت تنتظرها المملكة

رافع فريح(صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم والفضاء والفلك “ماجد بن ممدوح الرخيص” بأن الموجة القطبية الثلجية المركزية الشمالية التي تنتظرها المملكة،تغير مسارها، وذلك بعدما انتشرت بدولة العراق.

وأضاف الرخيص، بأنها انحسرت باتجاه الخليج العربي شرق الكويت وشرق المنطقة الشرقية وإنحرفت شرقاً عن دولة الإمارات، بينما تسود أجواء إيران وأفغانستان وباكستان وشرق آسيا بالكامل.

وتابع بأن الموجة الغربية السيبيرية أيضاً إنحرفت إلى أفريقيا حيث تعبر غرب الجزائر من وسط ليبيا.

وغداً بمشيئة الله يسود الأجواء الدفء ثم يتبين هل الأجواء بحالة استقرار أو من عدمه.