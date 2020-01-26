«البيئة» تطلق حملة توعوية للنظافة والتجميل بالطائف

حامد العمري(صدى):

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ؛ بحملة توعوية ارشادية عن المحافظة على البيئة ونظافة المكان تحت شعار (ثقافتك بيئتك ).

وكان بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، وذلك عصر أمس السبت الموافق١٤٤١/٥/٣٠ في حديقة الردف ، بحضور مدير قسم البيئة بالمكتب المهندس / زياد الغامدي والمشرف على حديقة الردف من أمانة الطائف المهندس / سالم العصيمي، واستهدفت هذه الحملة جميع المتنزهين بالحديقة ، وذلك لتوعيتهم بأهمية نظافة المكان وتثقيفهم بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

وقد قال المهندس / زياد الغامدي بأن هذه الحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع من المتنزهين والزوار للمنتزهات البرية ، والحدائق العامة لتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية النظافة في أماكن جلوسهم، ووضع النفايات في الأكياس ، ومن ثم وضعها في الأماكن المخصصة لها ، وعدم رمي النفايات حيث أن البيئة تؤثر تأثيراً مباشراً على الانسان وصحته ،وحياته بكافة جوانبها .

وأردف أن بيئة الإنسان النظيفة تعبر عن ثقافته ، ووعيه فواجبنا جميعاً ترسيخ وتعزيز هذه الثقافة ، لدى المجتمع وأن نزرع أهمية وقيمة النظافة في أولادنا منذ الصغر ، وحثهم على هذه القيم العظيمة ، والإلتزام بها ليشكلوا جيلاً واعياً ، يعكس حضارة مزدهرة وبيئة نظيفة .

وتأتي هذه المبادرة من ضمن سلسلة المبادرات التي يقوم بها المكتب ، حيث تم عمل مبادرة احذر لمتبقيات المبيدات ، ومبادرة اخدمها لعمليات التقليم والتي تهدف الى توعية المزارعين والمواطنين.