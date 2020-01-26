تفاصيل وفاة مواطن في شقته قبل عودته للمملكة بساعات

تركي السالم(صدى):

شيع أهالي محافظة الدرب شمال جازان جثمان مواطن توفي في شقته بمصر قبل عودته للمملكة بساعات؛ حيث تكفلت السفارة بمصر بتكاليف نقل جثمانه من مصر إلى المملكة ليدفن في محافظة الدرب شمال منطقة جازان.

وفي التفاصيل كشفت أسرة المتوفي إنه ذهب إلى أسوان مع زوجته لتسجيل ابنه المتوحد في معهد التوحد بمدينة اسوان ليتم تعليمه وتدريبه.

وسلم المواطن ابنه للمعهد وعاد لشقته ليجهز نفسه للعودة إلى السعودية ، ولكنه سقط في الشقة نتيجة نوبة قلبية ليفارق الحياة.