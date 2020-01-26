الأمم المتحدة تكشف عمليات خطيرة للإمداد العسكري في ليبيا

طرابلس(صدى):

كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا استمرار عمليات الإمداد العسكري للأطراف المتنازعة في ليبيا رغم اتفاق برلين الأخير بوقف إطلاق النار وحظر الإمداد بالأسلحة.

وأكدت انا شاهدت خلال الأيام الماضية طائرات شحن ورحلات جوية لتزويد الأطراف المتنازعة بالمدرعات والمقاتلين والأسلحة.

وأدانت الإمم المتحدة هذه العمليات متهمة بعض الدول بخرق حظر التسلح.

وكان مؤتمر برلين قد عقد الأحد الماضي واتفقت الدول المشاركة على منع التزويد بالأسلحة وعدم تأجيج الصراع في ليبيا.