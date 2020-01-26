بالصورة.. آل الشيخ يكشف عن حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية بأمريكا

علي القحطاني(صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن حالته الصحية بعد خضوغه لعملية جراحية في نيويورك.

ونشر آل الشيخ صورة له بعد العملية معلقا عليها : اشكر كل من سأل عني انا بخير ولا تسمعون الإشاعات.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير وسط دعوات له بتمام الشفاء والعودة سالما إلى أرض الوطن .

وكان آل الشيخ قد سافر إلي الولايات المتحدة بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء الجراحة.