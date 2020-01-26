بالصورة.. آل الشيخ يكشف عن حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية بأمريكا
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن حالته الصحية بعد خضوغه لعملية جراحية في نيويورك.
ونشر آل الشيخ صورة له بعد العملية معلقا عليها : اشكر كل من سأل عني انا بخير ولا تسمعون الإشاعات.
وحظيت الصورة بتفاعل كبير وسط دعوات له بتمام الشفاء والعودة سالما إلى أرض الوطن .
وكان آل الشيخ قد سافر إلي الولايات المتحدة بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء الجراحة.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8574 ] نشر منذ 31 دقيقة
طهور إن شاء الله،
والحمدلله على السلامة يابو ناصر..
لللل[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 20 دقيقة
سبحان الله
ما أضعفك يابن ادم بلغت من المال والجاهة وامام المرض ضعيف حزين
الحمدلله الذي عافانا وانعم علينا بالصحه والعافيه
نعم الصحة تاج على روؤس الاصحاء لايراه الا المرضى
ابو زياد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 16 دقيقة
طهور ان شاء الله يابو ناصر ,, لاباس عليك ,
ابو زياد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 15 دقيقة
طهور ان شاء الله يابو ناصر ,, لاباس عليك ,