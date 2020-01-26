10 مزايا تدفعك لحضور منافسات بطولة المملكة الدولية للجولف

سلطان منصور(صدى):

تتميز منافسات لعبة الجولف التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أرجاء الكرة الأرضية بأجواء حماسية عالية وذلك لأنها مليئة بلحظات الترقب التي يبدع فيها اللاعبون من أجل هدف واحد – الفوز بلحظة التتويج! هذا سبب من أهم الأسباب لحضور منافسات بطولة السعودية الدولية التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع والمقدمة من مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية في ملعب رويال غرينز والنادي الريفي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

هذه هي أبرز عشرة أسباب لحضور هذا الحدث الرياضي العالمي:

1. أقوى منافسات الجولف في الشرق الأوسط: سيتنافس 132 لاعب على الجائزة المالية الكبرى التي تبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي. ويبرز حامل لقب البطولة داستن جونسون، والمصنف الأول على العالم بروكس كويبكا، والفائز بخمسة ألقاب كبرى فيل ‏ميكيلسون، وصاحب لقب بطولة الماسترز باتريك ريد من بين نخبة اللاعبين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، أما من القارة الأوروبية، فيتقدم حامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة شين لاوري، ونجمي كأس رايدر هينريك ستينسون وسيرجو غارسيا ويمتلك كل منهما في رصيده لقباً من البطولات الكبرى في الجولف.

2. حفلات موسيقية لأشهر المغنيين في العالم: سيشارك كوكبة من أشهر المغنيين وفرق الغناء والموسيقى في إحياء حفلات غنائية موسيقية لإمتاع جمهور البطولة التي تنطلق من 30 يناير إلى 1 فبراير في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أبرزهم ثنائي الدي جي الأشهر “ديمتري فيغاس” و”لايك مايك”، والرائع دي جي “ماركو كارولا”، وأسطورة الروك “برايان آدمز”، والنجم الجماهيري دي جي “زد”، وفرقة الغناء والفن الشهيرة “جيبسي كينغز”، والنجم اللاتيني اللامع “لويس فونسي”.

3. تجربة ترفيهية رائعة لجميع أفراد العائلة: إذا كنتم تبحثون عن المتعة مع العائلة والأصدقاء، فالبطولة هي التجربة المثالية لكم بما تقدمه من أنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة تحت سقف واحد: “قرية المتفرجين”! تقع القرية على مساحة خارجية كبيرة وتقدم تجربة ترفيهية متكاملة بدءاً من خيارات الأطعمة التي تتنوع من خيارات الشيف إلى الوجبات السريعة والحلويات والآيس كريم، وسباقات سيارات الفورمولا إي للسرعة بتقنية الواقع الافتراضي عبر شوارع منطقة الدرعية التاريخية، ومناطق الاسترخاء حيث يمكنك اختيار قهوتك المفضلة ومشاهدة منافسات الجولف على شاشات آرامكو الضخمة، انتهاءً بتجربة القفز على الأكياس الهوائية ذات الأشكال والأحجام المختلفة.

4. شاهد اللاعب المصنف الأول على العالم: شاهد نجم الغولف المصنف الأول على العالم بروكس كيبكا وهو يقدم أفضل ما لديه للفوز بكأس البطولة! يمتلك أسطورة الغولف ومحطم الأرقام القياسية في رصيده لقبي بطولة أمريكا المفتوحة 2017 و2018، ولقبي بطولة بي جي أي 2018 و 2019، ما يجعله أول لاعب في تاريخ الجولف يحرز لقبين متتاليين في بطولتين كبيرتين في وقت واحد.

5. تعلم اللعبة: هل كان حلمك أن تصبح لاعب جولف محترف، أو قررت تعلم هواية جديدة في العام الجديد؟ إذاً بطولة السعودية الدولية هي فرصتك الآن! من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة، يمكنك تعلم أساسيات اللعبة التي تعتبر تجربة ترفيهية مثالية في الهواء الطلق ولأولئك الباحثين عن النشاط واللياقة بعيداً عن الأثقال والتعقيدات.

يرتكز الجولف بشكل كبير على الروح الرياضية العالية، والانضباط الذاتي، والسلوك الحسن، ولذلك، تعتبر رياضة مثالية يتعلم منها الأطفال والشباب القيم الأخلاقية السامية كالصدق والاحترام والتعاون والمثابرة، والتركيز، والالتزام. مهما كان عمرك ومهما تباينت مهاراتك البدنية، يمكنك تعلم لعبة الجولف والاستمتاع بها، فلم لا تجربها؟

6. كن في قلب الحدث في أيقونة ملاعب الجولف في السعودية: يعد ملعب رويال غرينز والنادي الريفي من أعرق ملاعب الجولف ذات الطراز العالمي في المملكة، والذي يطل على مشهد طبيعي خلاب لساحل البحر الأحمر، ما أكسبه عن جدارة جائزة “أفضل نادي للجولف في العالم لعام 2019 ” وجائزة “أفضل ملعب في السعودية لعام 2019” التي تقدمها جوائز الجولف العالمية.

7. دعم المواهب السعودية: انضم إلينا وشجع المواهب السعودية الشابة حيث ستشهد البطولة مشاركة ثلاثة من أبرز اللاعبين السعوديين الذين تأهلوا لبطولة السعودية الدولية وهم سعود الشريف وفيصل سلهب في فئة الهواة وعثمان الملا الذي يعد أول لاعب سعودي محترف في الجولف وأول سعودي وأصغر عربي هاو يتأهل ويتنافس في بطولة دبي ديزيرت كلاسك – إحدى أهم بطولات جولة بي جي إيه الأوروبية.

8. أنشطة ممتعة ومتنوعة للأطفال: تخصص البطولة منطقة ألعاب آمنة للأطفال مليئة بعشرات الأنشطة والألعاب المناسبة لجميع الأعمار أبرزها ساحة الأكياس الهوائية الشاسعة “باونس” بما تحتويه من دهاليز وممرات وتحديات! ولا ننسى الصغار من عمر 3 إلى 9 سنوات، حيث تنتظرهم منطقة الألعاب “بلاي آند بارتي” ليلعبوا ويستمتعوا بأجواء آمنة ومناسبة.

9. أبرز اللاعبين على مستوى العالم: من هو لاعبك المفضل في الجولف؟ ستشهد بطولة العالم مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الموهوبين من دول جنوب افريقيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. استمتع بمشاهدة منافسات حماسية قوية، وسواءً جئت لتشجع لاعب من بلدك أو من بلد آخر، فإن الروح الرياضية العالية هي ما يجمعنا في هذه اللعبة.

10. فرصة لزيارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: افتتحت المدينة في عام 2005، ويشار إليها بالأحرف المختصرة KAEC وتقع على بعد ساعة واحدة على الطريق من مدينة جدة. تضم المدينة ميناء الملك عبدالله، وأحياء سكنية، ومنطقة سكة الحديد “الحرمين” والوادي الصناعي. كما يتوفر في المدينة مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك رياضة الكارتنغ، وأنشطة في الهواء الطلق في حديقة جومان كالتنس، وساحة ألعاب الأطفال، وساحة نوافير المياه، وملعب كرة الطائرة الرملية، وساحة ألعاب الصغار، وساحة متعددة الأغراض، وملاعب الجولف المصغرة.