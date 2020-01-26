طريف تُسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد، عن المناطق التي سجلت أدنى درجات الحرارة ، اليوم الأحد حتى الأن.

وجاءت طريف أدنى منطقة في درجات الحرارة حيث سجلت 0 درجة مئوية، وتلتها القريات وحائل وتبوك.

وسجلت كلا من الدوادمي والقصيم 1 درجة مئوية صباح اليوم الأحد.

وتشهد معظم مناطق المملكة موجة برد شديدة منذ أيام ومن المتوقع استمرارها.