طريف تُسجل أدنى درجات الحرارة اليوم
كشفت هيئة الأرصاد، عن المناطق التي سجلت أدنى درجات الحرارة ، اليوم الأحد حتى الأن.
وجاءت طريف أدنى منطقة في درجات الحرارة حيث سجلت 0 درجة مئوية، وتلتها القريات وحائل وتبوك.
وسجلت كلا من الدوادمي والقصيم 1 درجة مئوية صباح اليوم الأحد.
وتشهد معظم مناطق المملكة موجة برد شديدة منذ أيام ومن المتوقع استمرارها.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8574 ] نشر منذ 28 دقيقة
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يالطييييييييييييييييييييييييييف..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8574 ] نشر منذ 28 دقيقة
يووووووووووووووووووووه،،
برررررررررررررررررررررررد،،
يالطييييييييييييييييييييييييييف..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8574 ] نشر منذ 28 دقيقة
يووووووووووووووووووووه،،
برررررررررررررررررررررررد،،
يالطييييييييييييييييييييييييييف..