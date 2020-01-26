مواصفات تحفة الدفع الرباعي الجديدة من لاند روفرر للطرق الوعرة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أزاحت لاند روفر مؤخرا الستار عن النموذج الجديد من سيارات Defender التي تعتبر من أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم وأكثرها متانة وقدرة على السير في الطرق الوعرة.

وأصبحت المركبة الجديدة مختلفة كليا عن نماذج Defender السابقة، وباتت أكثر عصرية، وحصلت على هيكل مميز مصنوع من المعدن والفايبر المتين وألياف الكربون، مطور بتقنية Unibody “الهيكل الموحد.

كما حصلت على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، وسقف بانورامي من الزجاج المقوى يمتد على كامل سطحها.

وقمرة هذه السيارة جاءت غاية في التطور والأناقة، وحصلت على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تسخين وتبريد، إضافة لواجهة قيادة مميزة عليها شاشتان تعملان باللمس.

كما زودت Defender بنظام لشحن الهواتف لاسلكيا، ونظام يسمح بالتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وأنظمة مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات.