إيران تعتقل صحفي لم يصف قاسم سليماني بالشهيد
تواصل إيران ممارسة تقييد الحريات في البلاد؛ حيث اعتقلت صحافيا كرديا الأسبوع الماضي فيما يعتقد أنه الحالة الثانية لمحاكمة أولئك الذين لا يستخدمون كلمة “شهيد” لوصف قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، وفق ما أعلنته منظمة ”هينغاو“ الكردية الإيرانية اليوم الأحد.
واعتقلت شعبة الاستخبارات في الحرس الثوري وحيد فتاحي – وهو صحفي من بلدة (باوا) في محافظة كرمنشاه غرب إيران – ونقل إلى جهة مجهولة“.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 12 ساعة
وانتم يالمجوس لكم شهداء والا الشهاده في جيب الخامنئي يمنحها من يشاء من اذنابه
استخرجو جثة الحميني لتتأكدو انه تحول الى تراب ولم يبقى كما هو كما تعتقدون يا بهائم
رااايق[ عدد التعليقات: 7900 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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على كيفكم أو بالغصب يكون هذا الهالك سليماني شهيد ***!!!
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قال تعالى : { وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين } ***
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***