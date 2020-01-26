بن «الداير» يتحول إلي العالمية ومزارع يكشف أفخر الأنواع

عادل الحربي(صدى):

نجحت تجارة البن في محافظة الداير شمال المملكة في التحول للعالمية بعد شهرتها الواسعة في زراعة وتجارة البن والتي تعود إلي اكثر من 300 عام.

وحقق احد مزارعي البن في محافظة الداير ” حسن جبران الزغلي المالكي ” 70عام جائزة أفضل مزارع للبن والتي نظمتها الامارات مؤخرا بمشاركة دوليه.

وكشف “المالكي ” عن مزايا البن السعودي وجودته الفاخرة مشيرا إلي ان هناك نوع شهير يسمي بالخولاني او العديني وسعره 120 ريال للكيلو‘ وفقا للعربية نت.

كما تحدث عن تشجيع حكومة المملكة لمزارعي البن وانتظار المزارعين لمهرجان البن الذي يتم فيه استعراض المنتجات المختلفة.

الجدير بالذكر ان مهرجان البن سينطلق في 30 يناير الجاري وستشارك فيه هيئات وجهات مختلفة.