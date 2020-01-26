توتنهام يسابق الزمن لخطف نجم ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يكثف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حاليًا من جهوده من أجل ضم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل،قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وتأتى مساعي النادى الحالية ضمن خطواتها التى اتخذتها مؤخرًا من أجل سد العجز فى فريقها خاصة مع اقتراب رحيل اللاعب كريستيان إريكسين من النادى، فضلا عن توقف خدمات الهداف الأول للنادى “هاري كين” جراء الإصابة التى تعرض لها.

وشملت الخطوات الأخرى التى يجريها النادى حاليًا محاولة ضم باكو ألكاسير، مهاجم نادي برشلونة السابق، وماريو غوتزه، لاعب وسط دورتمون.