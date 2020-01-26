لهواة وضع أقدامهم على تابلوه السيارة .. قد تصابوا بشلل

لندن(صدى):

لم تكن تتخيل السيدة البريطانية أن يكون تابلو سيارة زوجها سببًا فى تعاستها وإصابتها بشلل كامل.

وتعود تفاصيل تلك الواقعة إلى عام 2017، حيث كانت السيدة من محبى وضع القدمين على تابلوه السيارة، وظلت معتادة على هذه الأمر لسنوات إلى أن وقع حادث سير وإصيبت على إثره بشلل تام.

ومن جهتها، حذرت الشرطة البريطانية من خطوة هذه العادة، داعية جميع الركاب بضرورة وضع القدمين على أرضية السيارة بعيدًا عن التابلوه تجنبًا لكوراث قد تودى بحياتهم.