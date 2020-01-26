الكشف عن الوجهة المستقبلية لبول بوجبا

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المستقبلية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الفترة المقبلة.

وأكدت أن اللاعب الذي تنافس عليه ريال مدريد سيعود إلي اليوفنتوس بعد تصريحات مدير اعماله الاخيرة.

وقال مينو رايولا مدير أعمال اللاعب : من حق جماهير اليوفنتوس أن تحلم بعودة بوجبا لارتداء قميص البيانكونيري مرةاخري.

وكان بوجبا قد غاب عن الملاعب منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب الاصابة لكن الحديث عن انتقاله لا زال مستمر.

الجدير بالذكر ان اللاعب انتقل من اليوفي في صيف 2016 مقابل 105 مليون يورو وسينتهي عقده في صيف 2021 .