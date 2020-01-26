10 متاعب تخلص منها هاري وميجان بعد تنازلهما عن دورهما الملكي

لندن(صدى):

سلط موقع بيزنس إنسايدر الضوء علي أبرز المتاعب التي سيتخلص منها هاري وميجان بعد تنازلهما عن دورهما الهام في العائلة المالكة البريطانية.

وكشف الموقع عن 10 برتوكولات انتهت من حياتهما بعد قرارهما الجرئ وهي :

1- التوقيع : إذ كان التوقيع موفرض ومحظور عليهما ‘ وطلب شخص من هاري سابقا ذلك فاعتذر له ‘ بينما كسرت ميجان القاعدة ووقعت بالفعل علي إهداء.

2- التعامل مع الجمهور : حيث كان محظو عليهما مجرد لمس الجمهور للدواعي الامنية والبروتوكولات.

3- التمثيل : فبإمكان ميجان العودة مرة أخري للتمثيل الذي منعت منه بعد زواجها من هاري.

4-النداء بالإسم : سيسمعان اسمها ببساطة بدلا من صاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي.

5- اعلان الحب : فكان محظور عليهما مبادلة الحب والتعامل الرومانسي امام الجمهور.

6- تعميد الطفل : حيث يجب ان يتم تغطية المولود برداء موروث وغسله بماء من الأردن وهو ما سيتريحان منه.

7- الزي البسيط سيكون بإمكانها ارتداء ما يفضلانه.

8- عدم تمثيل الملكة في المناسبات.

9-السماح بالشكاوي : فقد كان محظور عليهما الحديث عن اي شكاوي او صعوبات.

10- مظهر هاري الجديد : فقد ظهر اكثر من مرة مرتديا نفس الزي الملكي بينما اصبحت لديه الحرية بالظهور بما يناسبه.