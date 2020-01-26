بالفيديو.. سوري ينقذ تركية من تحت الأنقاض:«لن أنساه ما حييت»

أنقرة(صدى):

سيدة تركية: «أنقذني من تحت الأنقاض أحد السوريين الذين نلومهم على كل شيء»

وجهت سيدة تركية رسالة خاصة إلى شاب سوري؛ هرع لإنقاذها من تحت الأنقاض إثر الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.

وقالت السيدة في فيديو لها إنها لن تنسى فضله ما دامت على قيد الحياة، وذلك أثناء خضوعها للعلاج بأحد مستشفيات الولاية.

وتقول السيدة في مقطع الفيديو ”في حين سقط على قدم زوجي باب خشبي، بقيت أنا محاصرة بين جدران المنزل المهدم جراء الزلزال“.

وتابعت:”الشاب محمود الذي أنقذ حياتي، هو من السوريين الذين نلومهم في كل شيء، لقد نقب بأصابعه الأنقاض إلى أن أخرجني من تحتها“، وتابعت حديثها ”لن أنسى ذلك الشاب ما دمت على قيد الحياة، وسأبحث عنه أينما كان بعد خروجي من المستشفى“.

وأضافت: ”محمود شاب مدني، وليس من طواقم الإنقاذ التابعة لآفاد (رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية)، ورغم ذلك نجح في إخراجي من تحت الأنقاض بأصابعه التي تمزقت من الحفر“.