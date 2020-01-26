مطالب بتوحيد موقف الإدارات التعليمية من موجة البرد العنيفه في شمال الرياض

علي القحطاني(صدى):

تباينت مواقف الإدارات التعليمية في محافظات شمال منطقة الرياض تجاه موجة البرد العنيفة التي تشهدها منذ أيام .

فبينما قامت إدارتي محافظتي الزلفي والغاط بتأجيل الدوام إلي الثامنة صباحا وإلغاء الاصطفاف الصباحي التزمت ادارة محافظة المجمعة الصمت ولم تتخذ نفس القرارات ما أثار استياء أولياء الأمور والطلاب.

وطالب الجميع بتوحيد موقف الإدارات التعليمية في تلك الأجواء الإستثنائية إذ تلامس درجة الحرارة في المجمعة الصفر مئوية ‘ مؤكدين علي اهمية مساعدة الطلاب لعدم فوات بعض المناهج الدراسية وحمايتهم من موجة البرد العنيفة .