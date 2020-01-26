6 إصابات في حادث انقلاب مروع في شرائع النخل

حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 5:20 من عصر السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب في شرائع النخل قبل المدرسة وبه عدد من المصابين .

وفور تلقي البلاغ عن توجيه 3 فرق اسعافية وحين وصول أول فرقة اسعافية الموقع تبين وجود 6 إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت الى مستشفى النور التخصصي.