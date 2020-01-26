6 إصابات في حادث انقلاب مروع في شرائع النخل
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة 5:20 من عصر السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب في شرائع النخل قبل المدرسة وبه عدد من المصابين .
وفور تلقي البلاغ عن توجيه 3 فرق اسعافية وحين وصول أول فرقة اسعافية الموقع تبين وجود 6 إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت الى مستشفى النور التخصصي.
جسار[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 40 دقيقة
كيف ؟ الحادث والبلاغ الساعة 05:20 والواضح في الحادث مع وجود الاسعافات بعد طلوع الشمس . يعني حصل تأخير في اسعاف المصابين ونقلهم