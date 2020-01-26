بسبب كورونا.. قنصلية المملكة في هونج كونج توجه الطلاب بعدم العودة إلى الصين

بكين(صدى):

وجهت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو، اليوم، الأحد، عدة نصائح لمواطنيها وطلابها، حيث دعت المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هونج كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما نصحت، فى تغريدات لها على حسابها الرسمى بموقع تويتر، بتأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونح كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

وشددت على الطلاب الدارسون في هونج كونجوللمتواجدين في المملكة حالياً بعدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.