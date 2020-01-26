تناول الأرز بعد تبريده يؤدي للتسمم

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الأرز من الوجبات الأساسية في العالم؛ وقد نجد البعض يفضل تناوله ساخنا وبعض أخر يتناولوه باردا.

ويوجد بعض الوصفات مثل سلطة الأرز أو السوشي، تتطلب الأرز البارد، فهل يكون آمنا وهو بارد؟

في هذا الصدد قالت اختصاصية التغذية فوزية جراد، أن الأرز البارد يحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم مقارنة بالأرز المطبوخ الطازج، والنشا المقاوم هو نوع من الألياف التي لا يستطيع الجسم هضمها، ومع ذلك، يمكن للبكتيريا الموجودة في الأمعاء أن تخمرها، فتعمل كدواء حيوي، أو كغذاء لتلك البكتيريا، وهذا النشا المقاوم هو النشا المعتاد العثور عليه في الأطعمة النشوية المطبوخة والمبردة.

وقالت إن تناول الأرز البارد مفيد في بعض الحالات، فقالت أن تناول الأرز الأبيض المطبوخ الذي يتم تبريده لمدة 24 ساعة عند 4 درجات مئوية ثم يتم إعادة تسخينه يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير بعد الوجبة، ويحسن من مستويات الكوليسترول في الدم وصحة الأمعاء بشكل بالغ.

واوضحت أن تناول الأرز البارد أو المعاد تسخينه مع ذلك يزيد من خطر التسمم الغذائي الناجم عن العصويات الشمعية، والذي قد يتسبب في تقلصات البطن أو الإسهال أو القيء في غضون 15 – 30 دقيقة من تناوله، إذ إن هذه البكتيريا توجد عادة في التربة التي يمكن أن تلوث الأرز الخام، وهذه البكتيريا لديها القدرة على تكوين جراثيم، تعمل كدرع، وتسمح لها بالبقاء على قيد الحياة أثناء الطهي، وبالتالي قد يظل الأرز البارد ملوثا حتى بعد طهيه في درجات حرارة عالية، بحسب جراد.