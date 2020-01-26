«البابطين» للطاقة توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع البنك السعودي للاستثمار

عادل الحربي(صدى):

وقعت شركة “البابطين للطاقة والاتصالات”، اتفاقية تسهيلات بنكية متوسطة الأجل بتاريخ 23 يناير 2020 مع “البنك السعودي للاستثمار”.

وقالت الشركة إن الاتفاقية بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل، بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت في بيان لها على “تداول”، إن مدة القرض تبلغ 3 سنوات حيث يبدأ التمويل بتاريخ 23 يناير 2020، مشيرة إلى أنه سيتم سداد أقساط القرض عند استحقاقها شهريا بضمان المشاريع القائمة للشركة.

وأكدت على أن الهدف من التسهيلات، إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.