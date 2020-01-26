ترامب يحرج إيران بعد محاولة التفاوض: «لأ شكرًا»

واشنطن(صدى):

أحبط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساعي إيران للتفاوض مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها

وجاء رد ترامب سريعا، اليوم الأحد، على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حيث قال عبر حسابه على “تويتر” : وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات.

وأضاف ترامب «لا شكرا».

وكان ظريف أبدى خلال مقابلة صحفية استعداد بلاه للانخراط مجددا في مفاوضات مع الولايات المتحدة قائلا: بوسع إدارة ترامب «تصحيح ماضيها» عبر رفع العقوبات التي أعادت فرضها على نظام طهران، والعودة إلى طاولة المفاوضات. «نحن ما زلنا على طاولة المفاوضات، وهم (الولايات المتحدة) الطرف الوحيد الذي غادرها».