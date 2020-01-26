48 ساعة لحسم المفاوضات بين فالنسيا وبرشلونة بشأن مورينو

نواف السالم(صدى):

تعتبر الـ 48 ساعة المقبلة، هي الفاصلة في المفاوضات بين برشلونة وفالنسيا بشأن المهاجم الدولي الإسباني رودريجو مورينو.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع مورينو، لتعويض غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز.

يذكر أن فالنسيا وضع 60 مليون يورو، شرطًا للتخلي عن مهاجمه، رافضًا رحيله دون الحصول عليها، بينما لا يستطيع برشلونة دفع المبلغ حاليا لظروفه المالية ويقترح إعارة حتى نهاية العام مع بند إجباري لشراء عقده في الصيف المقبل مقابل المبلغ المقترح.