«الطلاق» يُنقذ أصالة من اشتعال أزمة مع نانسي عجرم وزوجها

أميرة خالد(صدى):

ردت الفنانة السورية أصالة على شائعات انتشرت حول تعليقها على قضية نانسي عجرم وزوجها الذي قتل لصا اقتحم منزلهما بإطلاق ١٦ رصاصة عليه.

وقالت أصالة إن قضيتها لا تعطيها وقت للتعليق على الأخرين: “لم أُبدي أي رأي فيما يتعلق بالقضايا المتداوله، فقط لأني لاأريد أن أتدخل كوني منغمسة بقضيتي الخاصة، وعملي وعائلتي، لكم محبتي ومساؤكم سعيد.

تجدر الإشارة إلى أن القضية التي تشغل أصالة، هي قضية طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان بعد صراعات عصفت بحيياتهما مؤخرًا.