بالفيديو..المغامسي: ليس كل أب آهلا لأن يرعى ابنته
علق الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على ظاهرة تعرض بعض النساء للتعنيف من قبل آبائهن، وحرمانهن من حقوقهن في التعليم والزواج وغيرها من الحالات، والذي ينتهي بهروب الفتيات من المنزل.
وقال المغامسي، خلال برنامج الأبواب المتفرقة: يوجد أخطاء من بعض الآباء، لا ننكرها، وليس كل أب أهلا لأن يرعى ابنته.
وتابع: لكن يوجد طريق شرعي لمعالجة مثل هذه الأمور، لا نعالج الباطل بباطل، فالمرأة الآن غير عاجزة تستطيع أن تصل إلى القاضي أو إمارة المنطقة، وتبلغ بما يصيبها من تعنيف وأذى وتطالب بحقها.
وأكد المغامسي، أن الشرع يكفل للمرأة الحصول على حقها، قائلا: نحن في المملكة نُحكم شرع الله عز وجل، فالقاضي سيخاطب الجهات التنفيذية لاستعادة هذه المرأة المعنفة حقها.
وشدد على عدم القبول بالطرق الأخرى التي تلجأ لها بعض الفتيات مثل الهروب والسفر دون علم ذويها، قائلا: لا نقول للنساء افعلن ما تشئن أسوة بالغرب، ولا يجوز أن نحيد عن كتاب الله وسنته.
الشيخ صالح المغامسي:
للمرأة الحق بأن تطالب بحقها ويوجد طريق شرعي لمعلاجة الأمور ولا يجب أن نعالج الباطل بباطل.. #الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/BrPzJ8bZeb
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) January 25, 2020
ابونايف[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحين بعض المشايخ الله يهديهم يقول المرأه تقدر تروح المحكمة تشتكي أبوها طيب بعد الشكوى وين تروح . ترجع بيت ابوها اللي فيه امها واخوانها يعني بيستقبلونها بالورود .