بالفيديو..المغامسي: ليس كل أب آهلا لأن يرعى ابنته

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على ظاهرة تعرض بعض النساء للتعنيف من قبل آبائهن، وحرمانهن من حقوقهن في التعليم والزواج وغيرها من الحالات، والذي ينتهي بهروب الفتيات من المنزل.

وقال المغامسي، خلال برنامج الأبواب المتفرقة: يوجد أخطاء من بعض الآباء، لا ننكرها، وليس كل أب أهلا لأن يرعى ابنته.

وتابع: لكن يوجد طريق شرعي لمعالجة مثل هذه الأمور، لا نعالج الباطل بباطل، فالمرأة الآن غير عاجزة تستطيع أن تصل إلى القاضي أو إمارة المنطقة، وتبلغ بما يصيبها من تعنيف وأذى وتطالب بحقها.

وأكد المغامسي، أن الشرع يكفل للمرأة الحصول على حقها، قائلا: نحن في المملكة نُحكم شرع الله عز وجل، فالقاضي سيخاطب الجهات التنفيذية لاستعادة هذه المرأة المعنفة حقها.

وشدد على عدم القبول بالطرق الأخرى التي تلجأ لها بعض الفتيات مثل الهروب والسفر دون علم ذويها، قائلا: لا نقول للنساء افعلن ما تشئن أسوة بالغرب، ولا يجوز أن نحيد عن كتاب الله وسنته.