زواج عرفي ينتهي بإلقاء رضيع بـ «كرتونة»
عثر المارة في مصر على طفل رضيع لم يمر أسبوعًا على ولادته، ملقيًا بكرتونة أمام أحد المساجد.
وأبلغ المواطنون الجهات المسؤولة، وتم تسليم الطفل للشرطة، ومن ثم إيداعه بحضانة في مشتشفى .
وبالبحث والتحري تم الوصول لوالدة الطفل، وألقي القبض عليها، وتبين أن الطفل جاء نتيجة لزواج عرفي.
وتكثف الشرطة جهودها لضبط والد الطفل الضحية.
ام الدنيا[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 28 دقيقة
مش زواج عرفى ده زواج متعه الجنس وخيانه ده زنا ودعاره قبحكم الله واخزاكم يا……..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4339 ] نشر منذ 24 دقيقة
نتيجه العبث ..
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ناس ماتخاف من الله