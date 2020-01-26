زواج عرفي ينتهي بإلقاء رضيع بـ «كرتونة»

القاهرة(صدى):

عثر المارة في مصر على طفل رضيع لم يمر أسبوعًا على ولادته، ملقيًا بكرتونة أمام أحد المساجد.

وأبلغ المواطنون الجهات المسؤولة، وتم تسليم الطفل للشرطة، ومن ثم إيداعه بحضانة في مشتشفى .

وبالبحث والتحري تم الوصول لوالدة الطفل، وألقي القبض عليها، وتبين أن الطفل جاء نتيجة لزواج عرفي.

وتكثف الشرطة جهودها لضبط والد الطفل الضحية.