«الجمارك» تتخذ تدابيرًا جديدة للحد من تهريب الدخان

حمود العنزي(صدى):

تستعد الهيئة العامة للجمارك، لوضع قائمة تشمل أسماء المترددين على المنافذ الجمركية، تكون خاضعة للمعاينة تحت إدارة كل منفذ، وذلك في إجراء جديد للحد من تهريب الدخان.

ووفقًا لهذا الإجراء، فإن الأشخاص المدرجون، سيتم تفتيش مركباتهم بشكل دقيق.

يذكر أن الجمارك تسمح للمسافر غير المتردد على المنفذ الجمركي بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارا.

وفي حال زاد المسافر على الكمية السابق ذكرها، يتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.