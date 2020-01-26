«الجمارك» تتخذ تدابيرًا جديدة للحد من تهريب الدخان
تستعد الهيئة العامة للجمارك، لوضع قائمة تشمل أسماء المترددين على المنافذ الجمركية، تكون خاضعة للمعاينة تحت إدارة كل منفذ، وذلك في إجراء جديد للحد من تهريب الدخان.
ووفقًا لهذا الإجراء، فإن الأشخاص المدرجون، سيتم تفتيش مركباتهم بشكل دقيق.
يذكر أن الجمارك تسمح للمسافر غير المتردد على المنفذ الجمركي بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارا.
وفي حال زاد المسافر على الكمية السابق ذكرها، يتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6968 ] نشر منذ 55 دقيقة
بدل ما تمنعون المواطن امنعوا دخول الدخان المسموم و حسبي الله عليكم
رااايق[ عدد التعليقات: 7892 ] نشر منذ 40 دقيقة
رجعوا الدخان القديم وما بيصير هناك تهريب ****!!!
*
بس نبغي نعرف لحساب مين بالضبط هذا الدخان المغشوش اللي دخلتوه على البلد وينباع اللحين *؟؟!!!
ابو سعود[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 17 دقيقة
لهذه الدرجة لازم المغشوش ينباع لحاله مافهمنا من المستفيد
ابونايف[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 6 دقائق
ودي اعرف اللي محدد دخول عدد السجاير والتبغ وش دخلك دافع من جيبك ريال ممكن لو قال ضرائب تمشي . الكويتي يدخل كراتين يقولك انا رايح البحرين وينزلها بالدمام ويفل امها بالبحرين على حساب المواطن السعودي .