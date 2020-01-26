وفاة نجم المنتخب والهلال الأسطورة مبارك عبدالكريم

نواف السالم(صدى):

توفى نجم المنتخب ونادي الهلال سابقا الأسطورة مبارك عبدالكريم، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعى الوسط الرياضي وفاة مبارك عبد الكريم، معربين عن حزنهم الشديد لرحيله.

وكان نجم الهلال رحمه الله قد خضع لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات، بمستشفى الملك فهد بالخبر.

ويعد مبارك أول كابتن هلالي يصافح المجد الذهبي، فضلا عن دوره الريادي خارج الملعب في دعم مسيرة نادي الهلال فنيًا في حقبة تأسيسه.