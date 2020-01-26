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وفاة نجم المنتخب والهلال الأسطورة مبارك عبدالكريم

وفاة نجم المنتخب والهلال الأسطورة مبارك عبدالكريم
نواف السالم(صدى):

توفى نجم المنتخب ونادي الهلال سابقا الأسطورة مبارك عبدالكريم، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعى الوسط الرياضي وفاة مبارك عبد الكريم، معربين عن حزنهم الشديد لرحيله.

وكان نجم الهلال رحمه الله قد خضع لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات، بمستشفى الملك فهد بالخبر.

ويعد مبارك أول كابتن هلالي يصافح المجد الذهبي، فضلا عن دوره الريادي خارج الملعب في دعم مسيرة نادي الهلال فنيًا في حقبة تأسيسه.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4339 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمة …
يقولون عنه انه تاريخ مميز ونجم في وقته …

[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإناإليه راجعون

[ عدد التعليقات: 7892 ] نشر منذ 1 ساعة

إنا لله و إنا إليه رجعون ** الله يرحمه ويغفر له ***

[ عدد التعليقات: 6968 ] نشر منذ 1 ساعة

ربنا يرحمه و يصبر اهلة

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله

[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يرحمه كان رافع كاس الطيبين

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